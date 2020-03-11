Москва, , 09:08 — REGNUM В арбитраж Москвы поступило заявление банка «Траст» о признании банкротом АО «Руспетро» — нефтегазовой компании. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 10 марта 2020 года, но сумма претензий не сообщается. Слушания пока не назначены. Иных финансовых споров между фигурантами дела в базе арбитража не обнаружено. В 2017—2019 годах компания выступала третьим лицом споре АО «Бейкер хьюз» и АО «Инга», закончившемся подписанием мирового соглашения.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено для оптовой торговли топливом и подобными продуктами, добычи нефти в июле 2015 года. Уставный капитал — 16,2 млн рублей. Директор с 2017 года — Сергей Забавский. В управлении компании числятся АО «Инга» и «Транс-Ойл», которые занимаются добычей сырой нефти.

На сайте компании-ответчика уточняется, что с декабря 2011 года совет директоров «Руспетро» возглавляет президент девелоперской фирмы «Hermitage Construction and Management Group» Александр Чистяков. В разные годы он был в составе совета директоров РАО «ЕЭС России», занимал руководящие посты в банке «Менатеп».

У «Руспетро» есть лицензионные участки в Ханты-Мансийском автономном округе, а штаб-квартира базируется в Лондоне.