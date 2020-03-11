Чебоксары, , 08:57 — REGNUM В Чувашии на обсуждение регионального правительства повторно внесён проект постановления об установлении величины прожиточного минимума. Если в первоначальной редакции его предлагали уменьшить, то после вмешательства врио главы республики Олега Николаева и отклонения проекта были внесены изменения в закон о прожиточном минимуме, согласно которому данная величина при дефляции снижаться не будет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 11 марта, Кабинет министров Чувашии вернётся к проекту постановления о величине прожиточного минимума, но уже в новой редакции. В отличие от февральской версии, когда данный показатель минтруд предложил снизить на 3,3%, в новом варианте величину прожиточного минимума предлагают оставить на уровне предыдущего квартала.

Согласно проекту постановления, величину прожиточного минимума на душу населения за IV квартал 2019 года предлагается установить на уровне III квартала 2019 года: в целом по Чувашии — в размере 9285 рублей, для трудоспособного населения — 9875 рублей, для пенсионеров и детей — соответственно 7576 рублей и 9254 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале проект постановления о снижении величины прожиточного минимума был отклонен врио главы Чувашии Олегом Николаевым из-за снижения на 3,3% (или на 309 рублей) — до 8976 рублей. В министерстве труда сослались на удешевление продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, снижение расходов на непродовольственные товары и ряд услуг.

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После этого министерство труда разработало законопроект, согласно которому прожиточный минимум не будет снижаться при дефляции, а сохранится на уровне предыдущего квартала. Это решение поддержали и депутаты Госсовета Чувашии, законопроект вступил в законную силу.

Напомним, величина прожиточного минимума влияет на назначение ряда социальных выплат — в частности, на пособия на ребенка и лицам из числа детей-сирот, выплату в случае рождения третьего и последующих детей, компенсацию для обеспечения полноценным питанием беременных и кормящих женщин.

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