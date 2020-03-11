Сеул, , 08:50 — REGNUM 10 марта состоялся восьмой раунд переговоров между представителями Южной Кореи и Японии по вопросам экспортных ограничений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

Встреча представителей двух стран прошла в формате видеоконференции и продлилась 16 часов.

Известно, что в ходе встречи стороны положительно оценили планы по укреплению правовых и институциональных возможностей управления экспортом, а также согласились с необходимостью укреплять сотрудничество с целью эффективного осуществления экспорта и передачи технологий.

Отмечается, что в ходе переговоров японская сторона не смогла ответить на вопрос относительно сроков отмены ограничений на экспорт высокотехнологичных материалов.

Стороны договорились продолжить диалог. По предварительным данным, девятый раунд переговоров состоится в Южной Корее.

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