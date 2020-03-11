Москва, , 08:48 — REGNUM В феврале 2020 года российские продажи новых легковых коммерческих машин (сегмент LCV) достигли 7,4 тыс. единиц, снизившись на 8,1%. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место по продажам в сегменте LCV в России занимает марка GAZ. На её долю в феврале пришлось около 45% от всех продаж легковых коммерческих машин в России. Всего же дилерам GAZ за месяц удалось продать 3,3 тыс. единиц авто данной марки. Это на 7,2% меньше прошлогоднего результата продаж.

На втором месте по количеству проданных автомобилей находится УАЗ. По итогам февраля Ульяновский автозавод реализовал 1,1 тыс. автомобилей сегмента LCV (-24%). Тройку лидеров замыкает Ford с результатом 781 единица (-12,5%).

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в январе текущего года в РФ была продана 7571 единица легкого коммерческого автомобиля (сегмент LCV). Это на 7,3% выше результата января 2018 года.

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