Москва, , 08:45 — REGNUM Самые высокие зарплаты в России получают работники финансовой и страховой сфер. Их средний заработок составил в 2019 году 103 тыс. рублей, сообщает 11 марта RT со ссылкой на данные Росстата.

Вторая по величине зарплат сфера деятельности — добыча полезных ископаемых, здесь получают в среднем около 89 тыс. рублей в месяц. Занятые в сфере информации и связи получают по 74,4 тыс. рублей, в научной, технической и профессиональной деятельности — по 72,9 тыс. рублей, а в области госуправления, военной безопасности и соцобеспечения — 51 тыс. рублей.

Меньше всего получают в месяц сотрудники предприятий общественного питания и гостиниц — 27,9 тыс. рублей. В сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства зарплаты составляют 31,6 тыс. рублей.

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