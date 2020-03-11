Омск, , 08:43 — REGNUM В момент неопределённости на мировом рынке Омская область успела взять дешёвые кредиты, сообщили ИА REGNUM 11 марта в правительстве региона.

Уточняется, что регион успел перекредитоваться на новых, более выгодных условиях. Областной минфин завершил торги по открытию для региона кредитных линий с общим лимитом выдачи средств на 8 млрд рублей. Ресурсы привлекаются на срок до конца 2022 года.

По данным минфина, до торгов использовались банковские кредиты по ставкам от 7,38% до 7,5% годовых. Ставка по новым кредитным линиям на тот же объём средств — от 6,4% до 6,98% годовых.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, экономия на обслуживании вновь полученных кредитов в течение трёх лет составит не менее 150 млн рублей.

Напомним, за два года госдолг Омской области сократился на 3,5 млрд рублей, составив на начало 2020 года 41,5 млрд рублей.

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