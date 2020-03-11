Москва, , 08:29 — REGNUM В феврале объём продаж подержанных легковых машин составил 407,5 тыс. экземпляров — на 11% больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В марочном рейтинге самыми перепродаваемыми машинами в России являются автомобили бренда Lada. За февраль этих авто на вторичном рынке было перепродано в количестве 98,5 тыс. единиц (+6,4%). Стоит отметить, что на их долю приходится 24,2% вторичного авторынка России.

Второе место по продажам на вторичном российском рынке занимают машины компании Toyota. За месяц 45,5 тыс. авто (+11,5%) данной марки поменяли своих владельцев. Тройку самых перепродаваемых в РФ машин замыкают модели Nissan. Они были перепроданы в количестве 45,5 тыс. единиц, что на 12,1% больше, чем в феврале прошлого года.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Hyundai (21,7 тыс. ед.) и KIA (20,7 тыс. ед.).

Напомним, по итогам первого месяца текущего года на авторынке РФ был перепродан 17 191 грузовик с пробегом, что на 16,2% больше результата января 2019 года.

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