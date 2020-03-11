Москва, , 08:34 — REGNUM Жильё в России может подорожать на 10−15%, если курс рубля останется на текущем уровне. Пессимистичный прогноз предполагает подорожание на 20% и более, пишут 11 марта «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов полагает, что ослабление рубля первым делом отразится на стоимости квартир в новостройках, затем вырастет в цене и вторичное жильё. По итогам 2020 года жильё может подорожать более чем на 20%, если реализуется пессимистический прогноз и падение цен на нефть составит $20 за баррель.

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая также ожидает подорожания. Из-за повышения курса доллара и увеличения цен на импорт новостройки в ближайшей перспективе подорожают на 3−5%, полагает она.

В группе компаний «Основа» ожидают, что спрос на жиль подскочит, а стоимость квадратного метра вырастет. При слабом рубле и пока ещё низких ипотечных ставках на рынок стремятся и инвесторы, и покупатели квартир. По словам управляющего партнёра ГК Олега Колченко, те, кто давно задумывался о покупке жилья, постараются как можно быстрее потратить на него сбережения.

Застройщики попытаются сэкономить на инженерных коммуникациях, что отразится на качестве материалов. В итоге управляющим и ресурсоснабжающим организациям придётся больше тратить на эксплуатацию таких коммуникаций, считает независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. Он также спрогнозировал усорение темпов инфляции и рост тарифов ЖКХ на 6−7% и более в 2021 году.

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