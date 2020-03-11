Сеул, , 08:26 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 марта составил $13,33 млрд, что на 21,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы.

По их словам, среднесуточный экспорт, напротив, сократился на 2,5%.

Экспорт полупроводников увеличился на 22%, нефтепродуктов — на 30,6%, автомобилей — на 11,8%, однако экспорт судов упал на 63,2%, жидкокристаллических устройств — на 12,9%.

Экспорт в Китай вырос на 14,8%, в США — на 45,4%, во Вьетнам — на 27,2%, в Японию — на 22,7%, на Ближний Восток — на 51%.

Импорт в первые десять дней также вырос на 14,2%, до $13,29 млрд. Сальдо торгового баланса составило $41 млн.

Импорт полупроводников вырос на 25,9%, нефтепродуктов — на 85,3%. С другой стороны, импорт нефти сократился на 8,6%, угля — на 16,9%, автомобилей — на 0,1%.

Импорт товаров из Китая вырос на 12,1%, из США — на 4,5%, из стран Европы — на 24,1%, Японии — на 14,8%, Вьетнама — на 36,7%, однако импорт из Австралии упал на 4,7%, Канады — на 17,1%.