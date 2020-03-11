Кемерово, , 07:57 — REGNUM Госдолг Кузбасса к 2035 году должен снизится до 72,4 млрд рублей. Это следует из постановления на сайте администрации правительства региона.

«В бюджетном прогнозе предусматривается поэтапное снижение государственного долга Кемеровской области — Кузбасса к 2035 году до 72 395 млн рублей, или 35% от доходов бюджета Кемеровской области — Кузбасса без учёта безвозмездных поступлений», — говорится в документе.

Тем временем в постановлении коллегии администрации Кемеровской области от 26 февраля 2019 года № 126 говорится, что к 2035 году госдолг региона снизится с 38,9 млн, или 24%, до 3,2 млрд рублей (1,7% от доходов бюджета).