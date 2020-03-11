Чита, , 07:41 — REGNUM Власти Забайкальского края подвели промежуточные итоги работы по программам, реализуемым в рамках национального проекта «Культура». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, речь идёт о проведении за 2019 год капитального ремонта в 12 домах культуры. На эти цели из федерального бюджета было выделено около 70 миллионов рублей.

Дом культуры в Забайкалье Правительство Забайкальского края

«С момента открытия и в первые месяцы этого года капитально отремонтированные дома культуры посетили свыше 35 тыс. человек. Это говорит о том, что учреждения стали более востребованными», — отметила заместитель министра культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова. По её словам, благодаря реализации нацпроекта у населения увеличился интерес к местным культурным мероприятиям.

Вместе с тем, почти 500 из 1300 имеющихся зданий учреждений культуры Забайкалья всё ещё требуют ремонтных работ. В 2020 году проведение капремонта запланировано в 13 домах культуры. На это из федерального бюджета будет потрачено более 90 миллионов рублей.