Москва, , 07:06 — REGNUM Арбитраж Москвы 17 марта 2020 года начнёт рассмотрение банкротного иска российского телеведущего Александра Гордона к индивидуальному предпринимателю, деятельность которого прекращена. Ранее ответчик — 54-летний Андрей Леонов по основному виду деятельности специализировался на организации и проведении лотерей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд в середине января 2020 года, но из-за недочётов было оставлено без движения, в том числе потому что к заявлению «приложена копия решения о взыскании денежных средств» без отметки о вступлении судебного акта в законную силу. Недочёты были устранены, дело приняли к производству и назначили заседание, но подробности пока не сообщаются.

В ходе подготовки дела к рассмотрению в ФКУ НПО «СТиС» МВД России были запрошены сведения о регистрации должника.

Из ЕГРЮЛ известно, что Леонов с ноября 2008 по январь 2014 года работал как индивидуальный предприниматель. Помимо основной деятельности, занимался рекламой, предоставлением услуг, в том числе связанных с производством, прокатом и показом фильмов, зрелищно-развлекательной деятельностью.