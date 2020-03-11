Ла-Пас, , 07:02 — REGNUM Центр ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в боливийском городе Эль-Альто будет сдан в срок, согласно ранее объявленным планам, заявил министр энергетики Боливии Родриго Гусман, 10 марта сообщает издание Nuestro Pais.

По словам Гусмана, этот объект приблизит страну к технологиям мирного атома. Дату ввода в эксплуатацию объекта — 2023 год — подтвердил и руководитель проекта строительства ЦЯИТ Сергей Мусаелян, который участвовал в инспекции строительства в Эль-Альто.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля агентство ядерной энергетики Боливии разместило информацию об остановке сотрудничества с российской госкорпорацией «Росатом» по строительству ядерного центра в Эль-Альто.

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