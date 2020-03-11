Екатеринбург, , 06:21 — REGNUM Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и генеральный консул Казахстана в Казани Жанбола́т Мурза́лин обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в высокотехнологичных отраслях, торговли, экспорта образовательных услуг уральских вузов в республику, туризм, сельское хозяйство. Дипломат прибыл на Средний Урал с рабочим визитом 10 марта.

По мнению сторон, контакты сегодня имеют прочную основу, обусловленную высоким обоюдным интересом к партнерству в самых разных отраслях. Одним из объективных показателей этого интереса является стабильный рост товарооборота. Так, по итогам 2019 года его объем достиг суммы в 1.4 миллиарда долларов США — это второе место в списке стран-контрагентов региона и первое среди государств СНГ. Рост за год составил порядка 6%.

«В качестве перспективных направлений для дальнейшего взаимодействия рассматриваем горнодобывающую промышленность, транспортное машиностроение, фармацевтику, поставки оборудования для нужд пищевой промышленности, производство электротехнического и медицинского оборудования, оказание услуг», — отметил на переговорах Алексей Орлов.

По словам г-на Мурзалина, Средний Урал занимает особое место в партнерстве с субъектами России, входящими в его консульский округ.

«Свердловская область — один из немногих регионов, где в сотрудничестве нет ни рецессии, ни стагнации. Номенклатура экспортных и импортных поставок постоянно расширяется. Сегодня более 50-ти казахстанских вузов имеют контакты с уральскими высшими учебными заведениями, а количество студентов превышает две с половиной тысячи. Во всех направлениях мы движемся по нарастающей. Мы также хотим предложить учредить здесь пост Почетного консула, что будет благотворно влиять на дальнейшее взаимодействие», — сказал дипломат.

Стороны также договорились укреплять гуманитарное партнерство, выставочную работу, поддерживать бизнес-контакты, развивать договорную базу.

Далее в программе визита дипломата запланированы встречи с руководством отраслевых ведомств, Уральского федерального университета и казахстанскими студентами, обучающимися в вузе, переговоры с представителями бизнес-объединений региона, посещение ряда предприятий по экспортной тематике.