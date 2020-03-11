Сургут, Югра, , 05:55 — REGNUM В Югре компания «ДЭП», которая не достроила дома № 1 и 2 в микрорайоне «Любимый» в Сургуте, была признана банкротом. Решение принято Арбитражным судом ХМАО 10 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку судебных решений.

Общая сумма долгов компании «ДЭП» перед рядом предприятий составляет не менее 34 млн рублей.

Напомним, дольщики домов ЖК «Любимый! в Сургуте выходили на митинги и пикеты, чтобы привлечь внимание властей на их безнадёжное на тот момент положение. После банкротства «ДЭП» проблемные дома будут достраиваться через специализированный фонд, желающим выплатят денежные компенсации.

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