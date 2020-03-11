Екатеринбург, , 05:44 — REGNUM Бывший Свердловский губернатор Александр Мишарин возглавил совет директоров машиностроительного холдинга. Об этом пишут уральские СМИ.

Он стал во главе холдинга «Синара—Транспортные Машины». Перед этим был создан обновлённый совет директоров, в который Мишарин был включён, сообщает пресс-центр группы «Синара».

Александр Мишарин возглавлял Свердловскую область в ноябре 2009-го — мае 2012 года. Также он работал Министерстве транспорта России, в Министерстве путей сообщения, управлял Свердловской железной дорогой и был первым заместителем генерального директора ОАО «РЖД».