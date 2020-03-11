Москва, , 04:27 — REGNUM Импортные товары в России могут подорожать на 10−35% в связи с падением курса рубля и влиянием коронавируса на экономику, пишут 11 марта «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что 30-процентного роста цен следует ожидать в сегменте лекарств, произведённых из иностранных субстанций.

В свою очередь, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари») Наталья Мильчакова сообщила, что больше всего вырастут в цене товары из Китая — детские товары, одежда и обувь.

Эксперты также отмечают, что значительное увеличение цен может произойти на рынке электроники, доля импорта которой в России достигает 80−90% совокупного объема продаж.

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