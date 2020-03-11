Якутск, , 04:29 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев освободил от должности первого заместителя министра по внешним связям и делам народов республики Владимира Васильева, которого планируют назначить на должность исполнительного директора Северного форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Якутия готовится к проведению второго масштабного Северного форума по устойчивому развитию.

«Кандидатура Владимира Васильева согласована на выдвижение на должность исполнительного директора Северного форума — уникальная площадка для диалога между странами и регионами для улучшения качества жизни на Севере, развития северных и арктических территорий, а также инициатив в сфере социально-экономического сотрудничества между северными регионами», — пояснили в правительстве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, первый Северный форум прошёл в Якутске в сентябре 2019 года, в нём приняли участие представители многих стран и регионов Арктики.

Изменения климата, ресурсы Крайнего Севера и перспективные проекты, а также развитие Северного морского пути — одни из ключевых тем прошедшего форума.