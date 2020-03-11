Москва, , 04:13 — REGNUM ПАО «Нефтегазовая компания «РуссНефть», созданная 18 лет назад крупным российским бизнесменом Микаилом Гуцериевым, получила новый рейтинг от агентства Fitch Ratings. Он снизился с «B (прогноз позитивный)» до «CCC + (прогноз стабильный)», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изменение рейтинга объясняется ростом долговой нагрузки вследствие недавних сделок и ухудшением ликвидности.

К примеру, в финансовом отчёте компании за 2019 год аудитор в своём заключении отмечает, что за рассматриваемый период по ряду финансовых вложений стоимостью свыше 36,9 млрд рублей (по состоянию на 31 декабря 2019 года) и 38,197 млрд рублей (по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 года) есть признаки обесценения.

Новый рейтинг был установлен 6 марта 2020 года. В сообщении компании уточняется, что речь идёт о долгосрочном рейтинге «дефолта эмитента в иностранной валюте».

Напомним, на 31 декабря 2019 года в ПАО доля 23,46% принадлежала компании из Швейцарии — Rambero Holding AG. Владелец группы «САФМАР» Микаил Гуцериев занимает в ПАО пост главы совета директоров. Саид Гуцериев также входит в совет директоров.

В конце февраля 2020 года стало известно о сокращении доли участия одним из акционеров компании.