Владивосток, , 03:56 — REGNUM В 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Приморье было ликвидировано 10 850 квадратных метров аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Из аварийного жилья в благоустроенные квартиры было переселено 404 человека. До конца 2024 года в Приморье должно быть ликвидировано 102 тыс. квадратных метров жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания. При этом должно быть переселено порядка 6 тыс. человек.

Как сообщили в агентстве проектного управления Приморья, по всем трём региональным проектам, которые реализуются в составе нацпроекта «Жильё и городская среда» запланированные результаты достигнуты, некоторые — со значительным перевыполнением.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 400 семей будут расселены из аварийного жилья в Пензенской области.