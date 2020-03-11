Нижний Новгород, , 03:30 — REGNUM Законопроект, направленный на продление нижегородского материнского капитала, выплачиваемого многодетным семьям, внесён в комитет Заксобрания 10 марта 2020 года. Помимо пролонгации мер поддержки, планируется расширить целевое назначение капитала. Инициатива пока не рассмотрена, находится в комитете по социальным вопросам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автором инициативы заявлен губернатор Глеб Никитин. В пояснительной записке уточняется, что нормы решено продлить до 31 декабря 2026 года следом за схожей федеральной инициативой о материнском капитале. По расчётам экспертов, продление увеличит затраты областного бюджета. При прогнозном количестве родившихся третьих и последующих детей в 2019 — 2024 годах на уровне 5,7 тысячи ежегодно и с учётом, что право может быть реализовано не ранее чем по истечении полутора лет со дня рождения ребёнка, в 2023 году потребуется 288,1 млн рублей, в 2024 году — 576,2 млн рублей.

Целевое назначение областного «капитала» уточнили в жилищном и медицинском вопросе. Предлагается разрешить тратить госпомощь, в том числе на покупку жилья «посредством участия в долевом строительстве», строительство или достройку частного дома (на сегодня пункт содержит норму лишь о реконструкции).

В случае направления мер поддержки на медицинскую помощь детям, средства можно будет потратить не только на медуслуги, не входящие в программу обязательной бесплатной помощи, но и на «иные, связанные с получением медицинской помощи услуги, перечень которых устанавливается правительством Нижегородской области».

Норма вступит в силу спустя десять дней после официальной публикации, если закон будет принят.

Напомним, в Нижегородской области «материнский капитал» платят тем семьям, где в период действия мер поддержки родился третий или последующий ребёнок. Сумма составляет 100 тыс. рублей. Инициатива об увеличении суммы выдвинута, но так и не была принята.