Владивосток, , 03:41 — REGNUM Из первой опытной партии вертолётов Ка-62, производство которых развёрнуто на Арсеньевской авиакомпании «Прогресс», два вертолёта будут закуплены правительством Приморья для внутрикраевых перевозок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В настоящее время авиакомпания «Прогресс» запустила в производство шесть вертолётов опытной партии, два из которых решено передать Приморью.

«Сдача опытной партии вертолётов запланирована на 2021 год», — рассказал управляющий директор завода Юрий Денисенко.

Ожидается, что эксплуатация опытных вертолётов будет более эффективнее при наличии рядом изготовившего их предприятия — как технической базы для ремонта и обслуживания.

«Мы поддержим «Прогресс», чтобы у нас была возможность обеспечить пассажирские перевозки, авиалесоохрану своими воздушными средствами. Приобретём первые два вертолёта, чтобы они находились здесь, где есть база технического обслуживания», — заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Восточном экономическом форуме, который проходил в сентябре 2019 года, было заявлено, что серийное производство вертолётов Ка-62 должно начаться до конца года.