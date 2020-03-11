Сиэтл, США, , 03:11 — REGNUM Две авиакатастрофы, которые ранее произошли с участием самолетов модели Boeing 737 MAX, приведут к убыткам для аэрокосмической корпорации в размере более $18,7 млрд, 10 марта сообщает телекомпания CNN.

По подсчетам CNN, $8,3 млрд. будут перечислены заказчикам Boeing как компенсация за сбой в поставках. Еще $6,3 млрд необходимо выделить на исправление технических проблем самолетов данной серии. Кроме того, понадобятся дополнительные финансовые вложения в $4 млрд после возобновления производства. Фонд, созданный для выплаты компенсаций семьям погибших в двух катастрофах, составил $100 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта Федеральное управление авиации США предложило установить на Boeing штраф в размере $19,68 млн за установку несертифицированного оборудования на несколько сотен самолетов.

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