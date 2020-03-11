Владивосток, , 03:15 — REGNUM Более 313 млн рублей направят на строительство, ремонт и реконструкцию объектов культуры в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В порядок будут приведены около 100 учреждений культуры: театры, библиотеки, клубы, музеи, центры досуга и школы искусств. В ряде муниципалитетов одновременно будут отремонтированы несколько учреждений.

«В регионе действует программа «Развитие культуры Приморского края», рассчитанная на 2020−2027 годы. В этом году из краевого бюджета выделяют беспрецедентную сумму на ремонт, реконструкцию и строительство отраслевых учреждений», — рассказал краевой министр культуры и архивного дела Максим Бурдело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области отремонтируют 30 детских школ искусств.