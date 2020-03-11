Москва, , 02:57 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил банкротный иск от бывшего акционера «лопнувшего» в 2014 году ОАО «Коммерческий банк «Юникор» Шоты Михелса к генеральному директору АО «Международная сахарная корпорация» Петру Пантелееву. Истец требует признать должника банкротом, но иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 3 марта 2020 года, но сумма претензий неизвестна. Данные истца совпадают с данными президента московского фонда содействия правосудию и нормотворческой деятельности, учреждённому в 2001 году. Данные ответчика совпадают с данными директора сахарной корпорации, которая была учреждена в Москве в 1995 году ОАО «Сахарный завод» и ЗАО «Инвестиционная компания «Айпи-Тюмень». На сегодня корпорация позиционируется как заказчик-застройщик.

Пантелеев также является единственным владельцем ростовского производителя сахара — ООО «Первый донской сахарный завод», учреждённого в августе 2013 года в посёлке Целина Ростовской области. Помимо этого, Петр и Александр Пантелеевы числятся соучредителями московского АО «Торговый дом «Тотал профит», созданного в 2010 году для оптовой торговли оборудованием. Компания на сегодня — банкрот.

Также в суде слушается банкротное дело АО «Международная сахарная корпорация», в отношении которой введён первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Шота Михелс в нём выступал в качестве одного из кредиторов юрлица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году стало известно о планах закрыть сразу три завода в России по производству сахара. Это связано со снижением рентабельности и спадом закупочных цен.

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