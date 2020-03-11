Нью-Йорк, США, , 01:35 — REGNUM По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 10 марта, основные индексы отыграли около двух третей падения котировок, произошедшего в понедельник 9 марта.

Американский промышленный индекс Dow Jones, который накануне рухнул почти на 7,8%, отыграл 4,89% и прибавив 1167,14 пункта зафиксировался на уровне 25 018,16 пункта.

Индекс S&P 500, потерявший накануне 7,6%, вернул 4,94% и с плюсом в 135,67 пункта достиг уровня 2882,23 пункта.

Электронная биржа Nasdaq, упавшая накануне на 7,9%, восстановила 4,95%, прибавив 393,58 пункта и завершив торги на уровне 8344,25 пункта.

Напомним, результаты торгов 9 марта, когда все основные индексы обвалились почти на восемь процентов, оказались наихудшими с 2008 года.

Также, некоторое восстановление произошло 10 марта и с мировыми ценами на нефть.

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