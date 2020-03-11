Рига, , 00:44 — REGNUM Правительство Латвии согласовало сделку по продаже 29,06% акций, ранее принадлежащих Marguerite Gas I S.à r.l., единого оператора газового рынка Финляндии, Эстонии и Латвии — компании Conexus — фонду MM Infrastructure Investments Europe Limited японской компании Marubeni, пишет портал LSM.

Cо стороны правительства Латвии сделку курировало Министерство экономики. Стоимость пакета акций не разглашается. Протокол о намерениях с японцами был подписан в первой половине декабря 2019го. Компании Conexus вменялось в обязанность до 1 го января 2020 продать пакеты акций, принадлежащие Marguerite Gas I S.à r.l. и концерну «Газпром», которому принадлежит 34,1%. Ещё 34,36% принадлежит государственной латвийской компании Сети высокого напряжения (Augstsprieguma tīkls). О судьбе пакета акций Газпрома не сообщается.