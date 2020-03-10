Йошкар-Ола, , 23:44 — REGNUM По состоянию на 1 января 2020 года объём непогашенной просроченной кредиторскрй задолженности Марий Эл составил 1,134 млрд рублей. Об этом заявил глава регионального минфина Алексей Торошин, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

В течение года регион должен обеспечить снижение объёма указанной задолженности на 1,96%. Текущую кредиторскую задолженность в 2020 году в таком случае необходимо снизить на 357 млн рублей.

Торошин отметил, что Минфин России с 2019 года по условиям соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Марий Эл устанавливает целевой показатель доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета республики. В 2019 году этот показатель был установлен на уровне 5,07%, регион достиг показателя в 3,01%.

На 1 января 2019 годы снижение суммы просроченной задолженности составило 29% при утвержденном целевом показателе 20%, на 1 января текущего года — 52% при целевом показателе 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2020 года госдолг Марий Эл составил 11,989 млрд рублей. В течение года задолженность республики сократилась на 1,294 млрд рублей или на 9,7%.