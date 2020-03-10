Рига, , 23:30 — REGNUM Представители латвийского национального авиаперевозчика АirBaltic предложат всем клиентам, чьи рейсы были отменены из-за распространения коронавируса в странах ЕС, бесплатно перерегистрироваться на другие даты до 31 декабря 2020 года включительно, без изменения маршрута полёта. Об этом пишет портал Dienas Business со ссылкой на источники в компании.

Согласно решению компании, у всех, кто зарезервировал билеты в период с 9 по 31 марта, есть возможность один раз бесплатно поменять свою резервацию на любой рейс компании. При этом изменить конечную цель полёта — город, страну — невозможно. Речь идёт только о смене даты.

Ранее портал Dienas Business со ссылкой на руководство авиакомпании сообщил, что общее количество рейсов, отменённых национальным латвийским авиаперевозчиком АirBaltic в период с 29 марта по 31 мая из-за вспышки коронавируса, составило 370.