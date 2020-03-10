Йошкар-Ола, , 23:26 — REGNUM В период с 1 сентября текущего года до 1 сентября 2023 года горячим питанием необходимо обеспечить 35 456 школьников младших классов в Марий Эл. Об этом заявила глава минобразования республики Наталья Адамова, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

По ее словам, средства на это будут выделяться в качестве субсидии в размере 133,196 млн рублей. Однако для её получения необходимо, чтобы во всех образовательных организациях республики были условия для организации горячего питания с учётом санитарно-гигиенических требований.

Адамова отметила, что школьные пищеблоки обеспечены необходимым оборудованием, инвентарём, а также складскими и административно-бытовыми помещениями. Но в ряде случаев имеется оборудование с высокой степенью износа.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил запланировать личный объезд таких образовательных организаций. Он добавил, что уже на месте будет решать, что там можно сделать.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время бесплатным питанием обеспечиваются две категории — это дети из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья.

В феврале Евстифеев уже поручал региональному минфину заложить в бюджет 2020−2021 годов необходимые средства, чтобы отремонтировать или заменить все необходимое кухонное оборудование. Соответствующий перечень должен был лечь на стол главы региона 10 февраля. Причём ранее объём субсидии на бесплатное питание школьников в Марий Эл оценивался в 158 млн рублей при неизменном числе учеников младших классов.

Читайте ранее в этом сюжете: На бесплатное питание младших школьников Марий Эл нужно 158 млн рублей