Бишкек, , 23:20 — REGNUM Министерство экономики Киргизии предлагают ввести платное разрешение на тонировку лобового и передних боковых стекол автомобилей. Соответствующий законопроект уже вынесен на общественное обсуждение, передает пресс-служба правительства.

В ведомстве отмечают, что такая мера необходима для пополнения бюджета страны.

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Решение о том, в какую именно сумму киргизстанским автомобилистам будет обходиться разрешение на нанесение тонирующего покрытия на стекла их транспортных средств, будет принимать правительство Киргизии.

Отмечается, что в настоящее время в республике зарегистрировано около 1 миллиона 344 тысяч автомобилей и мотоциклов. При этом только за 9 месяцев 2019 года сотрудники госавтоинспекции составили более 1,9 тысячи штрафных протоколов на общую сумму свыше 50 млн сомов (более 48,3 млн рублей).

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