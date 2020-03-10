Бишкек, , 23:18 — REGNUM Национальный банк Киргизии провел валютную интервенцию, продав $53,7 млн из-за произошедшего в Киргизии резкого роста курса доллара США. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

В национальном банке отмечают, что подорожание американской валюты в Киргизии напрямую связано с наблюдаемой волатильность на финансовых рынках стран, являющихся основными торговыми партнерами.

«Активизация на валютном рынке вызвана в большей степени психологическими факторами и ожиданиями граждан. На данный момент ситуация на внутреннем валютном рынке стабильна», — заявляет руководство нацбанка.

В качестве аргумента в пользу такого утверждения финансовый регулятор приводит информацию о том, что объем международных резервов национального банка Киргизии составляет $2 млрд 428 млн и покрывает около пяти месяцев будущего объема импорта товаров.

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