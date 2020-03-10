Душанбе, , 23:13 — REGNUM В Таджикистане снизилсякурс российского рубля к национальной валюте страны, сомони и установился на 10 марта 2020 года по официальному курсу Национального банка Таджикистана на отметке 0,1413 сомони за 1 рубль.

Однако в коммерческих банках Таджикистана курс рубля к сомони на двенадцать показателей ниже, чем официальный курс регулятора. Он составляет 129,5 сомони за 1 тысячу рублей. Тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 149 сомони.

Падение курса российского рубля к сомони особенно сильно ударило по денежным переводам таджикистанских трудовых мигрантов, которые трудятся в России и отправляют заработанные деньги своим семьям именно в российской валюте.

Официальный курс доллара по отношению к сомони остаётся прежним — 9,68 сомони за 1 доллар.

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