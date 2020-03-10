Ашхабад, 10 марта 2020, 23:12 — REGNUM Малазийская нефтегазовая компания «Petronas», работающая в Туркмении с 1996 года, рассматривает возможность строительства в стране ветряных миниэлектростанций в рамках собственной программы природоохранных мероприятий, передает «Turkmenportal».
Также иностранный инвестор может начать реализацию в Туркмении проектов по сортировке мусора, использованию солнечной энергии и опреснению воды.
Издание отмечает, что с 2019 года малазийская компания начала проводить для туркменских специалистов практические и обучающие мероприятия, связанные с проведением экологических акций.
Также при содействии иностранного инвестора организована регулярная очистка прибрежной территории городка «Петронас Чаригали», вплоть до территории национальной туристической зоны.