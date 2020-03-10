Ижевск, , 22:44 — REGNUM Активисты ОНФ (Общественный народный фронт) в Удмуртии по итогам мониторинга аптечных пунктов на территории республики выявили дефицит медицинских масок. По данным пресс-службы регионального отделения движения, было проверено около 50 аптек.

В частности, активисты посетили аптеки Ижевска, Сарапула, Воткинска, Можги, а также Завьяловского, Малопургинского, Селтинского, Киясовского, Ярского, Балезинского, Красногорского, Игринского, Дебесского, Граховского, Вавожского и Каракулинского районов.

Выяснилось, что из 25 ижевских аптек в наличии средства были лишь в пяти.

По словам главы регионального отделения ОНФ Андрея Цаплина, дефицит медицинских масок наблюдается как в крупных городах, так и в райцентрах. В одной из аптек сказали, что маски только что закончились, в другой — их отпускали только по две маски в руки. Провизоры отмечают, что когда маски в наличии, жители приходят и покупают за один раз до 50 штук.

Ценовая вилка на медицинские маски составляет от 6 до 16 рублей, при отпускной цене в 1,5 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале активисты выяснили, что в Удмуртии продаются чуть ли не самые дорогие маски в России, здесь их стоимость доходит до 25 рублей за штуку. Причём месяцем ранее также фиксировался и дефицит — маски были только в пяти аптеках из 21 торговой точки.