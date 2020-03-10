Москва, , 21:43 — REGNUM Мир ожидает информационный, а не экономический кризис. Об этом 10 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM экономист, доктор экономических наук Никита Кричевский.

«Кризис если и будет — информационный, потому что многим авторам в развитом мире кризис этот крайне нужен. И даже при отсутствии каких-то явных моментов кризисных, они всё равно будут поддувать информационный шум, что всё плохо, всё плохо, а дальше будет еще хуже», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Никиты Кричевского, рынок нефти начнёт восстанавливаться после ослабления влияния коронавируса.