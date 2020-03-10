Москва, , 21:37 — REGNUM Рынок нефти начнёт восстанавливаться по мере ослабления влияния нового типа коронавируса. Об этом 10 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM экономист, доктор экономических наук Никита Кричевский.

Экономист отметил, что рано или поздно нефть должна была подойти к ценовому рубежу 37−40 долларов.

«Есть снижение, может, оно слишком резкое в последние несколько дней. Но напомню, что на прошлой неделе цена была в районе 45 долларов, сегодня в районе 37 долларов, — так или иначе к ценовому рубежу 37−40 это должно было прийти. А восстанавливаться рынок начнет по мере ослабления влияния коронавируса, в первую очередь, в Китае. Китай уже начинает шагать в сторону оживления экономики, значит, увеличение потребления нефти и нефтепродуктов, и цены будут расти», — сказал Кричевский.