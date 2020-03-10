Москва, , 21:28 — REGNUM Россия будет продолжать работать на мировом нефтяном рынке после выхода из сделки ОПЕК+ так, как всегда, за исключением последних четырёх лет. Такой прогноз сделал экономист, доктор экономических наук Никита Кричевский 10 марта в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Он предположил, что для РФ результаты работы будут «лучше, поскольку все последние годы ОПЕК руками Саудовской Аравии пыталась продвигать интересы американских сланцевых компаний в обмен на политические пряники и военную помощь».

«И последней каплей стало то, что произошло в конце прошлой недели», — заявил эксперт.

Отметим, что в центре разногласий по сделке ОПЕК+ стала попытка углубления ограничений по добыче нефти.