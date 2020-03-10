Москва, , 20:43 — REGNUM Сотрудничество с ОПЕК в рамках сделки ОПЕК+ было продиктовано здравым смыслом. Об этом экономист, доктор экономических наук Никита Кричевский сообщил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«Присоединиться к этому альянсу на правах внешней стороны, которая не является членом ОПЕК, все вместе это достаточно весомый аргумент на этом рынке», — сказал эксперт.

Он напомнил, что страны ОПЕК+ контролируют около 50 процентов мирового нефтяного рынка.

По мнению Кричевского, координация политики в области добычи и реализации нефти — это всегда лучше, чем её отсутствие.