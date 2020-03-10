Калуга, , 19:33 — REGNUM 10 марта глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провёл приём граждан в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева.

Глава самоуправления Калуги принял граждан в приемной Дмитрия Медведева Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, к главе городского самоуправления обратился старший по дому №40 по улице Фридриха Энгельса Валентин Косоруков по вопросу проведения капитального ремонта. В 2019 году жители дома одними из первых в Калуге реализовали проект инициативного бюджетирования: во дворе была обустроена парковка и высажены деревья. Кроме того, за счёт собранных жителями на текущий ремонт средств были отремонтированы подъезды и система освещения. Но особое беспокойство у жителей вызывает состояние кровли. Дом был построен в 1968 году и многие конструктивные элементы предельно изношены. Постоянно протекающая кровля доставляет множество проблем, вызывает нарекания и работа системы отопления. На поддержание кровли в нормальном состоянии постоянно приходится тратить значительные средства, собранные жителями на текущий ремонт. Валентин Косоруков обратился к главе городского самоуправления с просьбой о включении дома в региональную программу капитального ремонта.

«Программа капитального ремонта на 2020 год уже сформирована, подготовлены проекты, проводятся аукционы, — сообщил Александр Иванов. — К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне планируется провести капитальных ремонт всех домов первой линии по площади Победы. Я направлю обращение в областное министерство строительства и ЖКХ с предложением включить дом № 40 по улице Энгельса в программу капитального ремонта на 2021 год, также я проработаю этот вопрос с руководством Фонда капитального ремонта. Уверен, что нам удастся включить дом в региональную программу и привести в порядок кровлю, фасад и инженерные коммуникации. Жильцы дома проявили активность, приняли участие в реализации проекта инициативного бюджетирования, городские власти со своей стороны также должны оказать им всю возможную помощь».

Глава самоуправления Калуги принял граждан в приемной Дмитрия Медведева Пресс-служба Городской думы Калуги

Беспокоит жильцов и криминальная обстановка: недавно в подъезде было совершено разбойное нападение на пенсионера, а во дворе наркоманы постоянно ищут закладки. Решить проблему жители надеются с помощью установки системы видеонаблюдения. Глава городского самоуправления идею поддержал.

«В отношении совершивших разбойное нападение нужно будет принять самые жёсткие меры, надеюсь, полиция сможет найти злоумышленников, и они понесут заслуженное наказание», — подчеркнул Александр Иванов.

Екатерина Ананьева обратилась к главе города по вопросу завершения строительства дома № 14/16 по улице Кутузова. Застройщик ООО «Унимаркет» должен был сдать объект «Офисно-жилой комплекс по ул. Кутузова, дом №14/16» ещё в 2017 году, но дом до сих пор не введён эксплуатацию.

«Мы обсудим этот вопрос с временно исполняющим полномочия городского головы Дмитрием Денисовым, руководством области поставлена задача полностью решить проблему обманутых дольщиков и в этом направлении будут предприняты конкретные шаги», — отметил Александр Иванов.

Также в ходе приёма был затронут вопрос оплаты за сбор и вывоз ТКО.

В федеральном законодательстве, регулирующем данную сферу, еще не устранён ряд пробелов: лица, владеющие, к примеру, квартирой и загородным домом, но постоянно проживающие в одном месте, вынуждены дважды оплачивать вывоз ТКО.

«В Калужской области этот вопрос урегулирован, — пояснил Александр Иванов. — Достаточно представить соответствующую справку в ГП «Калужский региональный экологический оператор», после чего будет произведён перерасчёт. В том случае, если недвижимость находится в другом регионе, нужно также обращаться к региональному экологическому оператору».