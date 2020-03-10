Москва, , 20:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин заявил, что с подачи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева между двумя странами сложился «стратегический альянс» и «стратегическое партнёрство». Об этом он заявил в ходе встречи с бывшим казахстанским лидером.

«В наших двусторонних отношениях с вашей подачи сложился стратегический альянс, стратегическое партнерство между Россией и Казахстаном», — сказал Путин.

По его словам, данное партнёрство между Россией и Казахстаном «успешно развивается». Путин также напомнил о продолжении политического диалога и ритмичной работы правительств двух государств.

Российский лидер также напомнил о росте товарооборота между двумя странами на 19,6% в 2019 году.