Стокгольм, , 08:12 — REGNUM Крупнейшая авиакомпания стран Северной Европы SAS несет существенные убытки из-за продолжающейся эпидемии нового коронавируса COVID-19. Об этом 10 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Руководство SAS объявило о снижении заработной платы для своих сотрудников на 20%. Рабочие часы также будут сокращены.

«Нет никаких сомнений, что ситуация очень серьезная. Падение наших доходов является проблемой», — заявил генеральный директор SAS Якоб Шрам.

В свою очередь Джейкоб Педерсен, аналитик по авиаперелетам, подтвердил, что в настоящее время авиационная отрасль в секторе услуг находится в сложной ситуации на фоне резко снижающегося пассажиропотока и падающих цен на акции авиаперевозчиков.

Помимо уже отмененных 3000 рейсов до середины июня этого года, SAS сообщила о начале проведения переговоров о временном увольнении своих сотрудников. Руководство компании также заявило, что в течение трех месяцев рабочее время будет сокращено на 20% с последующим снижением заработной платы на те же 20%.