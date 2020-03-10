Ашхабад, , 19:43 — REGNUM В рамках кампании по приватизации государственных объектов министерство финансов и экономики Туркмении в конце марта проведет аукцион по их продаже. Об этом сообщают туркменские СМИ.

На торги будут выставлены объекты, принадлежащие министерству строительства и архитектуры, министерству торговли и внешнеэкономических связей, министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, министерства текстильной промышленности, госконцерна «Туркменгаз», а также администраций Лебапской и Марыйской областей.

К участию в аукционе обещают допустить не только туркменских граждан и местные частные компании, но также иностранцев, частные зарубежные фирмы и международные организации, имеющие постоянные представительства и филиалы в Туркмении, но только при наличии разрешения от агентства по защите экономики от рисков при министерстве финансов и экономики.

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