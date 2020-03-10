Нижний Новгород, , 19:15 — REGNUM Нижегородские фермеры должны получить более 850 млн рублей субсидий на развитие молочного животноводства, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Предполагается, что 250 млн рублей выделит федеральный бюджет, 600 млн — областной.

«С начала года сельхозтоваропроизводители области произвели 94 тысячи тонн молока, что на 6,5 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Важно сохранить эту тенденцию», — подчеркнул глава области.

Выделенные деньги предполагается потратить на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов, а также совершенствование технологий производства молока.

Всего на поддержку сельского хозяйства в 2020 году в Нижегородской области планируется потратить 4,2 млрд рублей. Деньги поступят из федерального и областного бюджетов.

Напомним, что в 2016 году министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что к 2020 году Россия выйдет «на полное самообеспечение молоком, мясом и овощами».

По итогам 2019 года Институт конъюнктуры аграрного рынка, прогнозируя дальнейший рост производства молока в стране, в качестве основного положительного фактора отметил «высокий уровень инвестиционной активности в отрасли и сохраняющуюся поддержку государства».