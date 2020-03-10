Тбилиси, , 18:48 — REGNUM В Грузии продолжаются работы по тушению лесных пожаров, на которых задействовано до 1500 пожарных-спасателей и десятки единиц спецтехники. Об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По ее информации, на данный момент активные очаги пожара остаются в регионе Имерети, в районах Хони и Ткибули, а также в регионе Самегрело, у села Эцери.

На данный момент полностью ликвидированы пожары в районах Цхороцку и Цаленджиха и у села Лия в регионе Самегрело, у села Хванчкара в регионе Рача, у села Гостибе в Шида Картли, у села Ликани в Самцхе-Джавахети, в районе курорта Кобулети в Аджарии и у села Чаловани в регионе Имерети.

Локализованы очаги пожара и недалеко от других населенных пунктов в регионах Гурия, Рача, Квемо Картли и Кахети, где продолжается обработка пожарищ с целью предотвращения повторного возгорания. В отдельных местах к тушению пожара были подключены 3 вертолета пограничной полиции, которые выполнили около 200 вылетов.

Тушение остающихся очагов пожара продолжится в круглосуточном режиме до их полной ликвидации, заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Одной из вероятных причин пожаров называется в целом сухая и теплая зима.