Тамбов, , 18:47 — REGNUM В Мичуринске Тамбовской области начались работы по созданию «уникального ландшафтного парка-набережной», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Реконструкция объекта пройдет в несколько этапов.

В Мичуринске

В 2019 году наукоград Мичуринск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На реконструкцию набережной из федерального бюджета город получил 85 миллионов рублей. На эти цели будет привлечено финансирование и по другим программам. Стоимость всех запланированных мероприятий по благоустройству набережной, включая мероприятия по берегоукреплению, строительству переправ через реку Каменка, организацию освещения, составит 167,7 миллиона рублей.

Ход проведения работ сегодня, 10 марта, проинспектировал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Сейчас на набережной ведется расчистка территории от кустарников и деревьев. Работы выполнены на 80 процентов. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к основным строительным работам. В этом году проект благоустройства набережной включает строительство экотроп, пешеходных переправ, проездов, тротуаров, площадок, устройство малых архитектурных форм (каскады турников, перекладины для отжимания, брусья, спортивные комплексы, необходимое оборудование для пляжного волейбола, кабинка для переодевания, спасательная станция).

Как отметил Александр Никитин, в его адрес поступало много обращений с просьбами провести реконструкцию набережной. Мичуринцам хотелось иметь такое же красивое место отдыха, как и в Тамбове. Теперь у них такая возможность появилась.

Общая протяженность благоустраиваемой территории — более трех километров, что позволит соединить историческую часть города с микрорайоном Донское.

«Очень важно, чтобы жители и гости города смогли выйти к набережной и из исторической части города. Набережная должна быть единым проектом, где было бы продумано все как для активного, так и для спокойного отдыха жителей», — подчеркнул Александр Никитин.

Благодаря реализации проекта, набережная в Мичуринске станет популярным местом для отдыха, прогулок, занятия спортом горожан и гостей наукограда. В ноябре 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы на проведение работ. Сама реализация проекта разделена на этапы.

«Такой масштабный проект не может быть реализован за год. Главное — качество выполненных работ. Решения, которые будут приниматься в процессе реконструкции набережной, должны быть разумными и долговечными», — сказал Александр Никитин,.

Как сообщало ИА REGNUM, глава региона начал серию поездок по городам и районам области. Их цель — проверить сроки и качество выполнения различных работ, которые проводятся на Тамбовщине в рамках реализации национальных проектов.