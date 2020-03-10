Тбилиси, , 18:45 — REGNUM Контроль за гражданами, которым из-за опасности распространения коронавируса рекомендован режим самоизоляции, является для грузинских властей одной из самых больших на сегодня проблем, поэтому к процессу мониторинга за ними подключится патрульная полиция МВД Грузии.

Об этом на брифинге 10 марта сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе. По его словам, соответствующее решение приняло правительство.

«Одной из главных наших проблем является мониторинг за находящимися в самоизоляции гражданами. Правительство приняло решение, что кроме работников системы общественного здравоохранения серьезную поддержку окажет патрульная полиция министерства внутренних дел, чтобы обеспечить мониторинг находящихся как в самоизоляции, так и в карантине людей», — заявил Гамкрелидзе.

По его информации, начиная с 21 февраля режим самоизоляции был рекомендован 1108 гражданам Грузии, которые вернулись из стран с высоким уровнем заражения.

В целом ситуация в Грузии в связи с коронавирусом остается прежней. Всего было выявлено 466 возможных случаев заражения этим вирусом, которые нуждались в лабораторных исследованиях.

«Все эти 466 случаев на сегодняшний день исследованы и из них лабораторно подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом. Из этих 15 два связаны с путешествием в Иран, один случай — с поездкой в Испанию, 7 случаев — с посещением Италии, причем, 6 случаев — это члены двух семей, которые путешествовали вместе, а остальные 5 человек заразились в результате контакта с побывавшими в Италии и инфицированными этим вирусом согражданами», — сообщил Гамкрелидзе.

На данный момент в лаборатории имени Лугара исследуются материалы еще 23 граждан, и ответы тестирования будут получены позднее.

Амиран Гамкрелидзе еще раз призвал всех граждан, особенно вернувшихся из поездок в пораженные вирусом страны, к проявлению высокой гражданской ответственности и строгому соблюдению режима самоизоляции, чтобы не навредить собственному здоровью и не создать угрозу здоровью окружающих.

Отметим, что не все граждане проявляют высокую ответственность, и, насколько нам стало известно, один из высокопоставленных грузинских чиновников, который на днях вернулся из Италии, успел побывать в одном из нотариальных бюро, где поприветствовал знакомых нотариуса и его помощников традиционными рукопожатиями и дружескими поцелуями. Так как в тот же день ему был подтвержден диагноз коронавируса, нотариальное бюро в срочном порядке объявило о приостановке работы, провело необходимые дезинфекционные мероприятия, а сотрудники вынуждены некоторое время пробыть в режиме самоизоляции.