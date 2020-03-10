Москва, 10 марта 2020, 18:40 — REGNUM Выйдя из сделки ОПЕК+, власти РФ сами создали себе проблему, что называется, на ровном месте, считает экономист Руслан Гринберг. Об этом он заявил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обвал цен на нефть и резкое удорожание доллара.
При этом Гринберг подчеркнул, что если защищать рубль от падения, то, конечно, накопленных Россией резервов может хватить, хотя это ненадёжный инструмент борьбы за макроэкономическую стабилизацию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская экономика способна спокойно пережить волатильность на рынке нефти, так как необходимый запас прочности для этого есть.