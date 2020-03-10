Москва, , 18:40 — REGNUM Выйдя из сделки ОПЕК+, власти РФ сами создали себе проблему, что называется, на ровном месте, считает экономист Руслан Гринберг. Об этом он заявил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обвал цен на нефть и резкое удорожание доллара.

«Надо считаться с тем, что будет скачок цен. Вот чего надо опасаться простым людям. Это будет неизбежно, — сказал Гринберг. — И конечно, это большой удар по макроэкономической стабильности, которую мы, как известно, никому не уступим. Она наше главное «достижение». У нас всегда говорят, что мы не поступимся макроэкономической стабильностью, хотя мы её время от время подрываем. Теперь выход из стагнации может быть в две стороны. Или в сторону подъёма, или в сторону падения. Если раньше мы мечтали о том, чтобы выйти из стагнации, то теперь надо мечтать о том, чтобы стагнация сохранилась, чтобы не стало хуже».

При этом Гринберг подчеркнул, что если защищать рубль от падения, то, конечно, накопленных Россией резервов может хватить, хотя это ненадёжный инструмент борьбы за макроэкономическую стабилизацию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская экономика способна спокойно пережить волатильность на рынке нефти, так как необходимый запас прочности для этого есть.