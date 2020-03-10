Рига, , 18:39 — REGNUM До конца марта текущего года правительствам Латвии, Литвы и Эстонии нужно договориться о единой структуре управления для реализации проекта скоростной железной дороги Rail Baltica, однако одну из стран такая конфигурация совершенно не устраивает, что ставит реализацию всего проекта под угрозу. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, на данный момент в реализацию проекта Rail Baltica уже инвестировано 1,4 млрд евро, общая стоимость проекта оценивается пока в 5,8 млрд евро.

Генеральный директор Европейской комиссии по транспорту и мобильности Генрих Хололей в очередной раз заявил, что если Латвия, Литва и Эстония не передадут управление Rail Baltica единой компании, финансирование проекта будет прекращено.

Эта позиция встречает возражения со стороны Литвы. Заместитель транспорта страны увязывает управление Rail Baltica с «проблемами безопасности». А так как железная дорога включена в оборонные планы Вильнюса, она не может быть подконтрольна исключительно третьему лицу.