Салехард, , 18:29 — REGNUM Ямал и Югра вошли в тройку лидеров по доступности ипотеки для жителей. Рейтинг опубликован в РИА «Новости».

Ямал занял первую строчку рейтинга. Здесь 70% семей по итогам 2019 года могут позволить себе вступить в ипотеку. Вслед за ЯНАО идёт Магаданская область с показателем 63,8% семей, на третьем месте Югра с показателем 57,2%.

Среди других регионов Уральского федерального округа в выгодном положении находятся 40,4% семей в тюменской области. С малым отставанием идёт Челябинская область, где лишь 39% семей способны платить по ипотечным кредитам.

В Свердловской области 28,5% семей могут позволить себе влезть в ипотечные долги, в Курганской области — 28,4%.